Бюджет утвержден

Дума Пятигорска утвердила городской бюджет на 2022-й и плановый период 2023-24 годы. Кроме того, на очередном (итоговом в этом году) заседании депутаты решили ряд имущественных и организационных вопросов, приняли Прогнозный план приватизации на следующий год, проголосовали за внесение изменений в Устав города и назначили председателя Контрольно-счетной комиссии.

Открывая заседание, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов напомнил о том, что на 7 этаже городской администрации, как раз возле зала заседаний, стоит Ёлка желаний — и стать добрым волшебником для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, может каждый. Достаточно снять с елки шар, узнать, какой именно подарок ждет ребенок, и исполнить его мечту. Рассказал Дмитрий Ворошилов и о городских планах на ближайшие дни:

— 30 декабря мы открываем сквер Победы в Горячеводске – всех приглашаю на этот праздник. Впервые за несколько десятилетий здесь будет вновь зажжен Вечный огонь. А на 11 января, День освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков, запланировано открытие после реконструкции мемориала в Комсомольском парке. Откроется здесь и не работавший долгие годы музей – ремонт почти завершен, а Пост №1 уже готовит экспозицию.

Что касается непосредственно повестки дня, одним из основных ее пунктов стал бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-24гг. Предварительно проект главного финансового документа был обсужден на публичных слушаниях и опубликован в газете «Пятигорская правда». Как подчеркнула заместитель главы администрации города Виктория Карпова, в 2022 году бюджет остается ключевым инструментом социальной политики: 67% всех расходов – это расходы на реализацию муниципальных программ социальной направленности.

— Основой бюджетной политики стало жесткое выстраивание приоритетов, исходящих из задач национальных и региональных проектов, привлечение софинансирования вышестоящих бюджетов и развитие инициативного бюджетирования, — отметила Виктория Карпова.

Максимальная мобилизация доходов, безусловное исполнение действующих расходных обязательств (в первую очередь — социального характера), рост расходов по жизненно и стратегически важным направлениям — вот ключевые принципы формирования бюджета Пятигорска на предстоящий период. Внесены изменения и в бюджет текущего года. Кроме того, депутаты утвердили Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города-курорта и приняли перспективный план работы Думы на первое полугодие 2022 года.