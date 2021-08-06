Бювет закрывается на ремонт

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска! АО «Кавминкурортресурсы» сообщает о проведении внеплановых технических мероприятий по ремонту оголовка скважины бювета №7 (теплый нарзан), расположенного на территории «Игнатьевского» сквера у нижней станции канатной дороги. Работы будут проводиться в период с 6 по 12 августа 2021 года. Соответственно, подача минеральной воды будет приостановлена — бювет работать не будет. Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительно сообщаем, что минеральная вода в штатном режиме отпускается в следующих бюветах: бювет источника №1 (ул. Карла Маркса, 14а), бювет источника №4 (ул. Академика Павлова, 54, «Игнатьевский» сквер), бювет источника №19 (ул. Пастухова, 1 «Лазаревский сквер»), питьевая галерея (пр. Кирова, 24, парк Цветник).