Бывшая усадьба братьев Тиц в Пятигорске

Краткая историческая справка.

Здание — одно из домовладений купцов-колонистов по фамилии Тиц.

Расположена усадьба в одном из кварталов города Пятигорска, который обозначен на Генеральном плане города Пятигорска 1836 года (автор Плана – Джузеппе Бернардацци). Данный район застраивался в конце 19 — начале 20 века состоятельными жителями города, в основном предпринимателями. Территория усадьбы Тиц занимала довольно большое пространство, на ней располагались: основной угловой двухэтажный дом (пр. Малыгина, 19/ ул. Университетская, 32), один флигель выходил фасадом на Емануелевский проспект (пр. Малыгина, 21, ныне клиника «Панацея»), другой, одноэтажный, — на Графскую улицу (ул. Университетская, 30). В городской усадьбе имелись хозяйственные постройки и, вероятно по моде того времени, фруктовый сад. После установления советской власти в 1920 году усадьба была национализирована, здесь разместились квартиры, а каждый из домов получил свой почтовый адрес.

Угловой дом усадьбы Тиц уникален. Несмотря на то, что все фасадные здания усадьбы выстроены из желтого кирпича – самого распространенного строительного материала начала 20-го века, — в своем архитектурном оформлении этот дом имеет особенности. Это тщательная отделка фигурными украшениями из кирпича. Она присуща только ему, так как не встроена, а вытесана из кирпича неизвестным мастером. Это хорошо видно на фасаде углового дома: украшение на аттике, кокошники в виде змейки над окнами и дата постройки. Стилизованный четырехлистник – символ удачи – на фасаде флигеля (Малыгина, 21) позволил установить сравнительно недавно его принадлежность к усадьбе Тиц (ныне скрыт под свесом кровли).

Богатые совладельцы торгового дома «Братья Тиц» Леонард Павлович и Ионатан (Джонатан) Павлович владели мельницами и маслобойнями, исправно платили налоги в городскую казну, что способствовало процветанию Пятигорска. Активно занимались общественной деятельностью.

Леонард Тиц долгое время был гласным (то есть депутатом) Городской думы, директором местного Общественного банка (выборная должность). В 1905 году в начале строительства двухэтажного здания Ремесленной школы (ныне – школа № 11 объект культурного наследия) являлся председателем Высочайше утвержденного Строительного комитета по постройке здания. После открытия школы в 1909 году Леонард стал ее Почетным смотрителем.

Ионатан Тиц входил в совет Пятигорского общества взаимного кредита. Обладая баритоном, был певцом-любителем, его выступления в концертах Музыкально-драматического общества имели большой успех у публики.

В истории Пятигорска известны и другие жители с фамилией Тиц.

Это инженер Ф. Ф. Тиц – в 1915 году подрядчик строительства здания Азово-Донского банка на Царской улице (ныне здание фарминститута пр. Кирова, 33). Был также до 1911 года владельцем частной электростанции, которая обслуживала типографию А. М. Мануйлова (во дворе дома № 42 на современном пр. Кирова).

После установления в 1920 году в Пятигорске советской власти здесь была создана научно-исследовательская организация краеведческого направления – Северо-Кавказский институт краеведения. Благодаря документам, хранящимся в Государственном архиве Ставропольского края, известно, что здесь делопроизводителем и счетоводом служил Павел Александрович Тиц.

В Пятигорске сохраняются до сих пор и другие здания, принадлежавшие когда-то семье Тиц:

Дом по пр. Кирова, 92 — жилое здание с внутридворовыми постройками начала 20-го века.

Дача братьев Тиц на Провале (бульвар Гагарина, 8), построена по проекту пятигорского архитектора Э. Б. Ходжаева в 1903 году на арендованном городском участке земли, расположена в глубине участка и до сих пор является украшением архитектурного ансамбля дач в районе Провала.

(В справке использованы публикации в книге С. В. Боглачева «Архитектура старого Пятигорска» и документы ГАСКа)

Александра Коваленко, краевед, член Союза журналистов России.