«Человек года – 2022»- на старте

Начинается прием документов на конкурс «Человек года – 2022» В канун Дня города в Пятигорске ежегодно проходит церемония награждения лауреатов престижной городской премии. Курорт чествует ярких, активных и результативных представителей различных сфер городской жизни: образования и культуры, медицины и спорта, экономики и ЖКХ, науки и творчества, социальной политики и масс-медиа.

Знаете профессионала с большой буквы, мастера своего дела? В вашем коллективе работает действительно классный специалист, к которому всегда можно обратиться за советом? А, может быть, вы можете рассказать историю о поступке настоящего Человека? Заявки на конкурс принимаются до 22 августа 2022г.

Итак, в этом году представлены следующие номинации: «Образование» (по категориям «Высшее и среднеспециальное образование»; «Школьное и дошкольное образование»;) «Здравоохранение»; «Курорт и туризм»; «Культура и искусство»; «Предпринимательство»; «Молодежный лидер»; «Социальная сфера»; «Физическая культура и спорт»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Благотворительность»; «Средства массовой информации»; «Волонтёр»; «Политическая и общественная деятельность»; «Поступок года». Какие документы необходимо предоставить на каждого из кандидатов? Вот перечень: 1) выписка из протокола собрания трудового коллектива, инициативной группы и т.д.; 2) представление на кандидата в номинации — ФОРМА ; 3) три фотографии – 1 портретная и 2 в коллективе (в электронном формате). Внимание! Представление, выписку из протокола и фотографии просим направить на электронном носителе (почта: [email protected]), подлинники документов представить в общий отдел администрации (кабинет № 417), на выписке из протокола обязательно должны быть подписи руководителя и печать учреждения. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 33-24-29, при личном обращении — в кабинете № 417 здания администрации города (г. Пятигорск, пл. Ленина 2) или в электронном письме по почте [email protected].