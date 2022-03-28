Человек и собака – в одной команде

Соревнования, которые вызывают массу положительных эмоций, как у спортсменов, так и у зрителей — в столице СКФО впервые прошел Кубок Пятигорска по ездовому споту в дисциплине каникросс. В нем приняли участие хозяева со своими четвероногими питомцами – собаками.

Дисциплина каникросс представляет собой бег в связке с животным и входит в число бесснежных дисциплин ездового спорта – драйденд. Как рассказала президент Федерации ездового спорта Ставропольского края Наталья Безверхняя, на КМВ это первые соревнования, которые проходят по правилам Министерства спорта РФ.

— Таким образом, мы хотим популяризировать каникросс в нашем регионе, чтобы привлечь новых спортсменов, – отметила Наталья. — Породы здесь совершенно разные. Этот вид спорт — для любой собаки, которая здорова, и у которой есть активный хозяин. В основном участвуют сибирские хаски, овчарки – немецкая, восточноевропейская, австралийская, бегут веймаранер и шнауцеры. Есть те, питомцы которых когда-то забрали из приютов и теперь у них насыщенная жизнь.

На состязания в Пятигорск в основном приехали люди из городов КМВ. Все они готовились на тренировках, которые проходят три раза в неделю. Опыт у них разный, но программа подготовки одна и та же.

Стартовали участники раздельно, с интервалом в одну минуту.

Возраст хозяев-участников на этих соревнованиях — от пяти до сорока лет. Дистанция — два километра. Выигрывает тот дуэт, который пройдет трассу быстрее всех. Правила простые: собака тянет человека, хозяин бежит в хорошем темпе за ней. Нельзя двигаться впереди собаки, принуждать ее и воздействовать на пса. Каникросс — это благородный вид спорта, который строится исключительно на доверии и активности заводчика и его питомца.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Пятигорска Сергей Кузьменко подчеркнул, что бытует ошибочное мнение, будто бы ездовой спорт – это только упряжки на далеком Севере, которые тянут собаки, а их погоняет человек. В реальности же есть разные дисциплины. «Здесь хозяин и его питомец на трассе бегут на равных условиях. Собака должна чувствовать настроение человека, оно ей передается. Поэтому они бегут в связке. В дальнейшем мы будем развивать каникросс в Пятигорске. Федерация ездового спорта России уже связалась с нами по этому вопросу. Им очень нравится наш лес, наши дороги и маршруты. Они естественные, их даже не надо сильно подготавливать», – рассказа Сергей Кузьменко.

Цифра: в состязаниях приняли участие 25 дуэтов.

Соревнования привлеки множество зрителей. Но больше всего были счастливы четвероногие участники. Они с радостью мчались вперед по трассе, благодарные своим хозяевам за такое чудесное приключение.

Так семилетняя Татьяна Склярова из Ессентуков преодолела дистанцию вместе со своим питомицей по имени Гера породы цвергшнауцер.

— Мы с Герой готовились к соревнованиям, много бегали, — сказала Таня. – От выступления жду результат.

Пятигорчанки, сестры Полина и Мария Сеппа, тоже решили попробовать свои силы. Мария – с якутской лайкой Гресси, которую они воспитывают вместе с сестрой. Полине достался чужой пес – активный и дружелюбный Шкипер породы сибирская хаски.

Мероприятие прошло на позитивной волне. Сергей Кузьменко также отметил, что следующий турнир, который ждет поклонников этого вида спорта и, главное, собак, – это открытый чемпионат города, по каникроссу, и он будет проходить уже со стрельбой – как в биатлоне.