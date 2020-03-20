Человек, который дарит радость

В начале весны в Москве состоялась церемония награждения премией «Признание». Статуэтку Чарли Чаплина вручали деятелям культуры и искусства из всех уголков страны, стаж работы которых насчитывает более 40 лет и чья творческая деятельность продолжается по сей день. В числе лауреатов — заслуженный артист России Виктор Гусаков из Пятигорска.

Виктор Гусаков приходит в краевой государственный театр оперетты часа за два до начала спектакля. Хотя вообще-то положено за 45 минут. Но ему необходимо пропитаться атмосферой закулисья, проверить реквизит, настроиться на определенный лад. А когда начинается спектакль, в зал никогда не смотрит – живет на сцене… Но если слышит в адрес своих персонажей реплики, пусть и нелицеприятные, радуется – значит, в точку попал. К полному перевоплощению не стремится. Просто примеряет: как повел бы себя в предлагаемых обстоятельствах он, актер Виктор Гусаков. И хотя сегодня «переквалифицировался» в ассистента режиссера, продолжает играть. Виктор Андреевич занят в спектаклях «Баядера», «Сильва», «Летучая мышь», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Фиалка Монмартра», «Рыцарские страсти», детских музыкальных сказках. Причем любимых ролей или постановок у него нет. Все любимы и все на свой лад хороши. Он переиграл все роли в классическом репертуаре. Случалось – сразу две в одном спектакле. В начале карьеры — влюбленных юнцов, с течением времени — отцов и дядюшек. Ему, актеру широкого диапазона, под стать образ пройдохи, и образ простака. Пробовал себя во всех амплуа. Но, как признается сам, более других ему по сердцу роли характерные.

Родился Виктор Гусаков в Аджарии, в Поти. Возможно, оттуда и его песенная душа? В семье было семь детей. Смеется: «Ходили в детстве на турецкую сторону арбузы воровать!» Когда отец демобилизовался, уехали на его родину, в Донбасс. Щедра на песни и Украина… Виктор Андреевич окончил Харьковский институт искусств. Работал в Слуцке, Иркутске, Ташкенте, Йошкар-Оле, Минске. Театров поменял немало. По стране поколесил. Всю Сибирь с гастролями объездил. Участвовал в составе концертных бригад в выступлениях на приисках. А однажды получил приглашение в Краснодар. Но по пути заехал в Пятигорск да так и остался здесь навсегда… В день приезда встретил своего институтского приятеля Владимира Сапрыкина. Тот как раз играл в «Летучей мыши» и когда заметил в режиссерской ложе Виктора, приглашенного на просмотр режиссером Владимиром Шестаковым, от удивления слова позабыл. Сам Виктор Андреевич слова не забывает никогда. Более того, может продолжить любую реплику или вокальную партию своего партнера. Обладает феноменальной памятью. А приехав в Пятигорск 80-х, в пору театрального бума в стране (публика знала артистов в лицо, поименам, в кассы выстраивались огромные очереди),через несколько дней после того как был принят в актерский состав, уже играл в той же оперетте «Летучая мышь». Свою будущую жену – балерину Нину Пышкову – встретил прямо на сцене. Вместе они уже 39 лет. Так что задержала Виктора Гусакова в Пятигорске та самая любовь, о которой говорят «на всю жизнь»… Однажды, правда, собирался уйти. Причем в возрасте 60 лет. Получил приглашение в Одесский театр оперетты. До сих пор благодарен руководству, в том числе директору – художественному руководителю театра оперетты Светлане Калинской, за то, что не отпустили…

Известно, что наш театр предлагает зрителям сетку разноплановую. Виктор Гусаков, как и его коллеги, играл и в опере, и в драме. Но ближе всего ему именно оперетта… О ней мечтал, когда еще только собирался связать свою жизнь с искусством, она и стала его судьбой. Сам Виктор Андреевич называет ее трудным легким жанром. Артисты оперетты – на все грани таланты — поют, танцуют, декламируют, играют как актеры драматические – и все это одновременно. «Я смотрел телефильм по оперетте «Сильва», где играют прекрасные актеры драмы и кино. Вроде и делают все великолепно, но движения, жесты, пластика – все не то», — делится наблюдениями артист. И сам в кино сниматься не любит. Любит театр, которому, по собственному признанию, именно служит. Утверждает: «У нас, как в армии — свои законы, свой устав! Это второй дом, большая семья, и сор отсюда ни в коем случае выносить нельзя». Виктор Андреевич гордится тем, что о нашем театре наслышаны и в Москве. Любит своих коллег, коллектив, очень доволен театральной молодежью: «Такие голоса!». Любит зрителя: «Мой зритель, ты мое богатство!». И композиторы у него все любимые, особенно те, что писали классику. Вот только ее перекраивание на современный лад категорически не воспринимает. А ведь псевдоноваторы замахиваются даже на «Онегина», на «Травиату!» При этом театр оперетты в Пятигорске старается шагать в ногу со временем и берет на вооружение все современные технологии и спецэффекты в тех же сказках. Сам Виктор Гусаков очень любит играть именно в детских спектаклях и чувствует перед ребятней ответственность особую: «Детей обманывать нельзя!» А еще он лучший Дед Мороз на Кавминводах…

«Солнечный человек, — говорят о нем коллеги, — доброты невероятной!» Вот только журналистов Виктор Андреевич недолюбливает. Потому как не хочет выставлять напоказ всю душу… Да и за славой и наградами никогда не гнался. Та же премия «Признание» стала для него сюрпризом. Руководство поставило перед фактом. Пришлось ехать. Впрочем, сегодня вспоминает о церемонии награждения с удовольствием. Столько людей замечательных встретил! В неформальной обстановке пообщался с коллегами, а среди них были известные артисты театра и кино ЛеонидЯрмольник, Мария Миронова, Игорь Верник, учредители фонда «Артист» и сам Евгений Миронов, который является инициатором премии ветеранам от искусства.Атмосфера была очень теплой, к тому же статуэтку Чарли Чаплина впервыевручали не на сцене театра, а на палубе прогулочного корабля…

Кстати,почему именно эта знаковая в мире кинематографа фигура стала символом«Признания»? Что ж, слово нашему герою – заслуженному артисту РФВиктору Гусакову: «Чарли Чаплин – символ комедийности. Мимика, движения, походка, трость – в совокупности направлено на то, чтобы вызвать у людейулыбку… Да и вся наша жизнь – комедия. То, что происходит с нами –взлеты, падения – все хорошо. Главное, руки не опускать. А зрительприходит в театр, чтобы отдохнуть душой. И задача артиста – дарить людямрадость!»

Кстати, география премии «Признание», по словам учредителя фонда «Артист» Евгения Миронова, изначально составляла 2 тысячи человек в картотеке и охватывала только Москву. Потом появились ветераны Санкт-Петербурга, Саратова. Сейчас премия объединила уже 65 городов страны.