«Человека года – 2022» — выбор за пятигорчанами!

Глава города Дмитрий Ворошилов в своем Телеграм-канале объявил старт приема предложений. Внести кандидатуру в любой из номинаций городской премии можно прямо в комментариях официальных страниц главы в соцсетях. Напомним, в канун Дня города в Пятигорске ежегодно проходит церемония награждения лауреатов престижной городской премии. Курорт чествует ярких, активных и результативных представителей различных сфер городской жизни: образования и культуры, медицины и спорта, экономики и ЖКХ, науки и творчества, социальной и молодежной политики.

В этом году премия «Человек года» будет вручаться уже в четырнадцатый раз. Знаете профессионала с большой буквы, мастера своего дела? В вашем коллективе работает действительно классный специалист, к которому всегда можно обратиться за советом? А может быть, можете рассказать историю о поступке настоящего Человека? «Как вы считаете, кто из пятигорчан достоин этой премии? Жду ваших предложений», — написал Дмитрий Ворошилов в своем Телеграм-канале. Предложить кандидатуру в любой из номинаций (или сразу в нескольких) можно в комментариях на страницах главы Пятигорска во всех социальных сетях.

Итак, в этом году представлено 12 номинаций: «Высшее и среднеспециальное образование»; «Школьное и дошкольное образование»; «Здравоохранение»; «Курорт и туризм»; «Культура и искусство»; «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание»; «Молодежный лидер»; «Социальная сфера»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Спорт»; «Благотворительность»; «Поступок года».