В Пятигорске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности, в рамках профилактических мероприятий «На защиту детей от ДТП!», провели профилактическую акцию «Чем ярче, тем безопаснее».

Мероприятие состоялось в парке Победы, в нем приняли участие представитель Совета отцов Пятигорска Артем Самойленко, Совета женщин города Юлия Мальцева, заведующая отделением социальной помощи семье и детям ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Елена Харченко, заместитель директора Дома национальных культур Пятигорска Тамара Хан. Организаторы разъясняли взрослым и детям принцип действия световозвращающих приспособлений, напомнили о необходимости их применения, вручали тематические брошюры и сами фликеры.

Так как мероприятие проводилось вблизи Новопятигорского озера, представители общественности напомнили отдыхающим о правилах поведения на воде.