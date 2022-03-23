Чемпион Европы по боксу Давид Аванесян вернулся в Пятигорск

Прославленного земляка в аэропорту Минеральных Вод встречали с кавказским размахом – с флагами, национальным оркестром и традиционными армянскими лепешками с зеленью. Поприветствовать боксера и поздравить его с победой прибыли министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов, заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев, мастер спорта по боксу, руководитель НОУ ДЮСК «Боец», тренер Давида Аванесяна Владимир Акатов, юные спортсмены, представители национально-культурных объединений Пятигорска и СМИ региона.

— Очень приятно, что Давид показал себя на самом высоком уровне, — отметил Андрей Толбатов. — Эта победа важна ему и тем, кто рядом. Но она также очень значима для тех ребят, которые только входят в спорт. Для них чемпионский титул Давида — ориентир, мотивация. Глядя на него, ребята понимают, что можно добиться такого результата, каждое утро вставая и тренируясь. Спасибо огромное ему. Поздравляем и, конечно же, ждем возможности защитить титул чемпиона мира.

О том, что триумф Давида Аванесяна – огромное спортивное достижение, сказал Александр Бородаев: «Надеемся, что это не последняя награда у Давида, и что он будет продолжать прославлять Пятигорск. Ставропольский край и всю Россию».

Напомним, звезда мирового бокса, пятигорчанин Давид Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы. Поединок прошел в ночь с 19 на 20 марта в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» и завершился в итоге триумфом россиянина. Напряженно смотрел за боем и тренер Давида Владимир Акатов. Он признался, что спорил с коллегами: во втором или в третьем раунде Давид победит. Но он справился за один. И свою победную речь Давид после поединка произнес на русском языке, несмотря на запрет с английской стороны.