Чемпион мира по боксу в гостях у детей Донбасса

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОМВД России по городу Пятигорску совместно с представителями Общественного совета при городском отделе полиции посетили пункт временного размещения переселенцев и провели для ребят из Донецкой и Луганской народных республик профилактическое мероприятие.

Полицейские побеседовали с мальчишками и девчонками, напомнив им о важности соблюдения мер безопасности в быту, общественных местах и вблизи проезжей части, что особенно актуально в летний период.

Сюрпризом для детей стало знакомство с чемпионом мира по боксу, представителем Общественного совета при ОМВД России по городу Пятигорску Давидом Аванесяном, который рассказал ребятам о важности ведения здорового образа жизни и своей спортивной карьере.

Специально для детей профессиональный спортсмен провел тренировку и показал комплекс несложных, но полезных и эффективных упражнений. Их регулярное выполнение поможет физическому развитию и поддержанию хорошего самочувствия.

По завершении встречи организаторы подарили детям памятные презенты.