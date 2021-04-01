Через время и пространство

Апрель 1, 2021 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 18

Словно бы в компенсацию за длительный простой, выставочное пространство Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске день ото дня заполняется все новыми творческими проектами.  Ценители настоящего в искусстве просто дух не успевают перевести. В середине недели свои графические листы на суд пятигорчан и гостей курорта  представил талантливый художник из Дагестана Магомед Даудов.

Экспозицию,  разместившуюся в малом зале Дома Алябьева, автор назвал «Пласты времени». Отказавшись от малейшего намека на современность, художник приглашает нас в древние миры Дагестана. Тему уважительного и бережного отношения к собственным корням Магомед Даудов раскрывает через возвышение повседневного труда предков, их нелегкого быта, суровую красоту горных пейзажей. Несмотря на тщательно прорисованные детали, его сюжеты, пронизанные любовью к родной земле, поражают своим простором и мощью.
Самобытность, несомненный профессионализм, помноженные на талант и искренность мастера, подчеркивали все, кто брал слово на открытии выставки, в том числе председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько.  Гости – представители Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой —  вручили директору Лермонтовского музея Ирине Сафаровой прекрасно изданные буклеты, посвященные древним ремеслам, которыми так славится горная республика, и культурным открытиям наших дней. А экскурсию для первых посетителей провел и ответил на многочисленные вопросы сам автор Магомед Даудов.

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