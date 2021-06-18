Честь и слава людям в белых халатах

20 июня отметят свой профессиональный праздник медицинские работники. Накануне заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев поздравил сотрудников Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн и вручил им благодарственные письма главы города, депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой, краевого министерства здравоохранения, Думы Пятигорска, профсоюза. Кстати, в этом году медучреждение отмечает свое 75-летие.

Было отмечено, что на плечи медиков легла тяжелая нагрузка. В борьбе с опасной коронавирусной инфекцией они продемонстрировали самоотверженность, мужество, стойкость и высокий профессионализм.

— Вы уже продолжительное время находитесь на передовой борьбы с коронавирусом. От лица руководства и жителей города благодарю вас за благородный труд и поздравляю с профессиональным праздником и с юбилеем! – обратился к медработникам Александр Бородаев.