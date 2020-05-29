Четкая и понятная программа действий

В краевой столице прошла церемония оглашения ежегодного Послания губернатора Владимира Владимирова. Аудиторию Послания составили депутаты краевой Думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, члены Правительства региона, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений, средства массовой информации. Основная часть — в режиме видеоконференцсвязи.

Глава края отметил, что в этом году пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть многое в работе Правительства и органов власти Ставрополья.

– Мы пошли на жесткие ограничительные меры и многое сделали, чтобы защитить здоровье наших земляков, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Вместе с тем, по словам губернатора, введение ограничений дало результат. В том числе в крае сформирован коечный фонд для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, удалось предотвратить ее широкое распространение.

Остановившись на негативных последствиях коронавируса для Ставрополья, Владимир Владимиров подчеркнул, что регион уже миновал тот этап, когда надо только подсчитывать ущерб.

– Важнейшей задачей сейчас является не фиксация потерь, а формулирование четкой и понятной программы действий для того, чтобы приблизить возвращение привычного ритма жизни, – сказал глава края.

В своем ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров уделил особое внимание предоставляемым в крае мерам поддержки в условиях угрозы коронавируса.

Глава края напомнил, что Президент России развернул курс всей государственной системы на решение двух важнейших задач: сохранение здоровья и жизней людей и выравнивание появившихся из-за инфекции рисков в экономике и социальной сфере.

– Глава государства последовательно расширял эти меры поддержки. С каждым объявленным шагом наш край получал дополнительные силы, новые возможности выстроить собственные решения, – сказал Владимир Владимиров.

Ставропольем в целом уже получено более 2,4 миллиарда рублей помощи от федерального центра. Это позволило создать новые койки для работы с больными коронавирусной инфекцией, поддержать малый и средний бизнес, снизив на него налоговую нагрузку, обеспечить дополнительные выплаты медикам и соцработникам.

Губернатор отметил, что федеральные решения дополнены краевым пакетом мер поддержки. Они касаются налоговых льгот для пострадавших отраслей, предоставления льготных займов из краевого Фонда микрофинансирования, введения льготных ставок краевого Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Также в числе предоставленных мер – снижение стоимости аренды краевой недвижимости до символического уровня 1 рубль за квадратный метр.

– Мы дали бизнесу возможность не осуществлять в казну выплаты на 1,5 миллиарда рублей. Эти средства остаются в распоряжении предпринимателей для того, чтобы поддержать их компании в сложный период, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Всего на предоставление прямой безвозмездной поддержки в крае могут рассчитывать почти 39 тысяч пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства. Получено уже более 23 тысяч заявок, по которым предоставлена помощь более чем на полмиллиарда рублей. В целом в рамках этой меры поддержки планируется направить бизнесу 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, более 300 организаций края получили доступ к льготным кредитам на выплату зарплат. Почти по 4 тысячам заявок от предпринимателей поддержано решение о реструктуризации или отсрочке платежей.

Одной из тем ежегодного Послания Губернатора Ставропольского края стало построение в крае системы мер поддержки медицинских и социальных работников, находящихся на передовом рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией.

Полную версию материала читайте в газете «Пятигорская правда» от 30.05.2020г.