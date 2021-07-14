Дмитрий Ворошилов ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

Спектр обращений оказался широк: от проблем городского благоустройства до организации транспортных перевозок, от сохранения исторического облика курорта до подготовки к строительству трех новых школ в разных микрорайонах Пятигорска. Постковидная реабилитация на базе пятигорских здравниц, установка боллардов, запрещающих проезд автотранспорта на территорию горы Машук, благоустройство поселка Энергетик (включая ремонт его главной артерии — улицы Подстанционной), ход вакцинации в поликлиниках города — эти и другие актуальные темы прозвучали в эфире радиопрограммы «Эксклюзив». Дмитрий Ворошилов рассказал о субботниках на территории пятигорского Некрополя, перспективе строительства многоуровневых транспортных развязок, программе переселения граждан из аварийного жилья и роли социальных сетей в диалоге между муниципальной властью и пятигорчанами.

— Честно говоря, начиная работать на посту главы Пятигорска, я был новичком в соцсетях. Но быстро понял: это серьезный ресурс, который отлично помогает наладить обратную связь с жителями города, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Мы обмениваемся информацией: что уже сделано, что в планах, какие есть проблемы. И даже если какую-то задачу не удается решить прямо здесь и сейчас, но при этом мы работаем в контакте, сообща, слышим друг друга — это встречает понимание. Я благодарю пятигорчан за активность, открытость и желание сделать наш город лучше!