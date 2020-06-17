Что нужно знать о трудовой миграции?

1) Приказ МВД России от 04 июня 2019 г. № 363 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Рос­сийской Федерации»:

а) всоответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Феде­рации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. При этом необходимо различать категорию дней, в которых исчисляется тот или иной срок (календарные или рабочие). При исчислении срока в рабочих днях, учитываются только рабочие дни, начиная с первого рабочего дня после ка­лендарной даты или наступления определенного события.

Так, если дата заключения или прекращения (расторжения) соответствую­щего договора выпадает на 1 число месяца (понедельник), то последним днем по­дачи соответствующего уведомления является 4 число месяца (четверг). Если дата заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора выпадает на 5 число месяца (пятница), то последним днем подачи соответствующего уве­домления является 10 число месяца (среда), то есть без учета выходных дней суб­боты и воскресенья — 6 и 7 чисел месяца, соответственно.

б) положениями Приказа № 363 предусмотрена, в том числе, возможность подачи соответствующих уведомлений в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную сис­тему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). При этом необходимо учитывать, что подача документов в

электронной форме посредством сканирования их текстовой части, заверенной ру­кописной подписью, является нарушением требований настоящего приказа.

При направлении уведомления в электронной форме используется исключи­тельно усиленная квалифицированная электронная подпись. Порядок и условия получения и применения электронной подписи юридическими и физическими ли­цами, в том числе, в целях осуществления трудовых правоотношений, установле­ны Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ элек­тронной подписью является информация в электронной форме, которая присоеди­нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре­деления лица, подписывающего информацию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ инфор­мация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной элек­тронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен­ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Рос­сийской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимае­мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено тре­бование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

в) в случае выявления недостоверности указанных в уведомлении сведений либо нарушение порядка или формы его заполнения учитывается, что частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше­ниях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за не уведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществ­ляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражда­нином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекраще­ния (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом. Указанные в настоящем абзаце порядок и форма уведомле­ния закреплены в приложении № 15 к Приказу № 363.

Так, пунктами 1.14. и 1.15. Приказа № 363 утверждаются форма и порядок уведомления работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о пре­кращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых догово­ров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) (Приложение № 14 и Приложение № 15 к Приказу № 363, соот­ветственно).

Все графы указанных форм должны быть заполнены без ошибок и исправ­лений, о чем работодатель или заказчик работ (услуг) ставит собственноручную подпись.

г) в части порядка исчисления сроков подачи уведомлений работодателем или заказчиком работ (услуг) о заключении трудового договора с высококвалифи­цированным специалистом, либо обучающимся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации высшего образования, сообщаем, что в данном случае следует исходить из сложившейся судебной практики. Пунктом 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий­ской Федерации от 17.02.2011 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации различаются день заключения договора и день, когда работник обязан приступить к выполне­нию своих трудовых обязанностей. Заключение трудового договора с иностран­ным гражданином само по себе не является привлечением такого работника к тру­довой деятельности.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2010 № 8- В10-3 указано, что трудовые правоотношения между работником и работодателем возникают именно с момента вступления в силу трудового договора.

Установив вышеуказанные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что поскольку заключение договора является свидетельством возникновения меж­ду сторонами отношений по трудоустройству, то предусмотренная абзацем 1 пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ обязанность возникает у рабо­тодателя в течение трех рабочих дней с даты заключения (подписания) трудового договора с иностранным гражданином.

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

а) в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе­дерации» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) законно находящийся на терри­тории Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигший возраста во­семнадцати лет, имеет право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральны­ми законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, ли­бо являющихся гражданами Российской Федерации.

При этом действующее миграционное законодательство не содержит запре­та на осуществление иностранным гражданином, указавшим в заявлении катего­рию работодателя «физическое лицо», осуществлять трудовую деятельность у юридического лица и наоборот.

Согласно пункту 7 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудо­вую деятельность у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (далее — юриди­ческие лица), обязан представить лично либо направить заказным почтовым от­правлением с уведомлением о вручении в территориальный орган МВД России, выдавший патент, копию трудового договора на выполнение работ (оказание ус­луг).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 22 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, авыданный патент аннулируется территориальным органом МВД России, в случае непредставления копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг).

При этом действующее миграционное законодательство не предусматривает аннулирование патента, если иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента не трудоустроился и соответственно не представил в террито­риальный орган МВД России, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (услуг).

Кроме того, действующим миграционным законодательством не предусмот­рено в качестве основания для аннулирования патента поступление в течение двух месяцев со дня выдачи патента уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) от работо­дателя — юридического лица, в случае указания иностранным гражданином в заяв­лении категории работодателя «физическое лицо».

Вместе с тем, если иностранный гражданин в заявлении в качестве предпо­лагаемого работодателя указал физическое лицо, и в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудоустроился к работодателю, являющемуся юридическим ли­цом, не представив в территориальный орган МВД России, выдавший патент, ко­пию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг), то указанное обстоятельство будет основанием для аннулирова­ния патента.

В связи с вышеизложенным, при проведении организационно- профилактических мероприятий, направленных на выявление недобросовестных работодателей, следует обращать особое внимание на осуществление трудовой деятельности данной категорией иностранных граждан.

б) вслучае выявления и документирования фактов фиктивного миграцион­ного учета иностранных граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, рассматривается вопрос об аннулировании в соответствии с п.п. 4 п. 9 ст. 18 Феде­ральный закон № 115-ФЗ разрешений на работу или патентов иностранным граж­данам, представившим о себе ложные сведения при получении указанных разре­шительных документов.