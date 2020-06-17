Что нужно знать о трудовой миграции?

1) Приказ МВД России от 04 июня 2019 г. № 363 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации»:
а) всоответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. При этом необходимо различать категорию дней, в которых исчисляется тот или иной срок (календарные или рабочие). При исчислении срока в рабочих днях, учитываются только рабочие дни, начиная с первого рабочего дня после календарной даты или наступления определенного события.
Так, если дата заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора выпадает на 1 число месяца (понедельник), то последним днем подачи соответствующего уведомления является 4 число месяца (четверг). Если дата заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора выпадает на 5 число месяца (пятница), то последним днем подачи соответствующего уведомления является 10 число месяца (среда), то есть без учета выходных дней субботы и воскресенья — 6 и 7 чисел месяца, соответственно.
б) положениями Приказа № 363 предусмотрена, в том числе, возможность подачи соответствующих уведомлений в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). При этом необходимо учитывать, что подача документов в
электронной форме посредством сканирования их текстовой части, заверенной рукописной подписью, является нарушением требований настоящего приказа.
При направлении уведомления в электронной форме используется исключительно усиленная квалифицированная электронная подпись. Порядок и условия получения и применения электронной подписи юридическими и физическими лицами, в том числе, в целях осуществления трудовых правоотношений, установлены Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ электронной подписью является информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
в) в случае выявления недостоверности указанных в уведомлении сведений либо нарушение порядка или формы его заполнения учитывается, что частью 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за не уведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом. Указанные в настоящем абзаце порядок и форма уведомления закреплены в приложении № 15 к Приказу № 363.
Так, пунктами 1.14. и 1.15. Приказа № 363 утверждаются форма и порядок уведомления работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) (Приложение № 14 и Приложение № 15 к Приказу № 363, соответственно).
Все графы указанных форм должны быть заполнены без ошибок и исправлений, о чем работодатель или заказчик работ (услуг) ставит собственноручную подпись.
г) в части порядка исчисления сроков подачи уведомлений работодателем или заказчиком работ (услуг) о заключении трудового договора с высококвалифицированным специалистом, либо обучающимся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации высшего образования, сообщаем, что в данном случае следует исходить из сложившейся судебной практики. Пунктом 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации различаются день заключения договора и день, когда работник обязан приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Заключение трудового договора с иностранным гражданином само по себе не является привлечением такого работника к трудовой деятельности.
В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2010 № 8- В10-3 указано, что трудовые правоотношения между работником и работодателем возникают именно с момента вступления в силу трудового договора.
Установив вышеуказанные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что поскольку заключение договора является свидетельством возникновения между сторонами отношений по трудоустройству, то предусмотренная абзацем 1 пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ обязанность возникает у работодателя в течение трех рабочих дней с даты заключения (подписания) трудового договора с иностранным гражданином.
2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:
а) в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) законно находящийся на территории Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигший возраста восемнадцати лет, имеет право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, либо являющихся гражданами Российской Федерации.
При этом действующее миграционное законодательство не содержит запрета на осуществление иностранным гражданином, указавшим в заявлении категорию работодателя «физическое лицо», осуществлять трудовую деятельность у юридического лица и наоборот.
Согласно пункту 7 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (далее — юридические лица), обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган МВД России, выдавший патент, копию трудового договора на выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии с подпунктом 4 пункта 22 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, авыданный патент аннулируется территориальным органом МВД России, в случае непредставления копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг).
При этом действующее миграционное законодательство не предусматривает аннулирование патента, если иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента не трудоустроился и соответственно не представил в территориальный орган МВД России, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (услуг).
Кроме того, действующим миграционным законодательством не предусмотрено в качестве основания для аннулирования патента поступление в течение двух месяцев со дня выдачи патента уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) от работодателя — юридического лица, в случае указания иностранным гражданином в заявлении категории работодателя «физическое лицо».
Вместе с тем, если иностранный гражданин в заявлении в качестве предполагаемого работодателя указал физическое лицо, и в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудоустроился к работодателю, являющемуся юридическим лицом, не представив в территориальный орган МВД России, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг), то указанное обстоятельство будет основанием для аннулирования патента.
В связи с вышеизложенным, при проведении организационно- профилактических мероприятий, направленных на выявление недобросовестных работодателей, следует обращать особое внимание на осуществление трудовой деятельности данной категорией иностранных граждан.
б) вслучае выявления и документирования фактов фиктивного миграционного учета иностранных граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, рассматривается вопрос об аннулировании в соответствии с п.п. 4 п. 9 ст. 18 Федеральный закон № 115-ФЗ разрешений на работу или патентов иностранным гражданам, представившим о себе ложные сведения при получении указанных разрешительных документов.