Что решили депутаты?

Депутаты городской Думы утвердили Стратегию развития города до 2035 года, скорректировали Прогнозный план приватизации и вручили удостоверение новому депутату, избранному по 4-му округу, — Константину Сухареву. Он вошел в состав постоянного думского комитета по промышленности, транспорту и связи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании внесены изменения в Правила землепользования и застройки, решен ряд имущественных, налоговых и организационных вопросов. Единогласно утвердили депутаты Стратегию развития Пятигорска — этот документ определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города. В Стратегии четко сформирована миссия Пятигорска: это современный многопрофильный оздоровительный курорт, центр высоких медицинских технологий и деловой центр Северного Кавказа. При этом качество жизни горожан — ключевой элемент целеполагания. А развитие курорта и туризма определено корневым направлением экономической деятельности. В начале сентября проект Стратегии-2035 был вынесен на публичные слушания — и все полученные в ходе обсуждений предложения и замечания нашли отражение в окончательном варианте документа. Стратегию социально-экономического развития Пятигорска до 2035 года депутаты сегодня одобрили единогласно.

Утвержден и порядок организации доступа к информации о деятельности Думы города. Здесь определены следующие способы: публикация информации о деятельности Думы в СМИ и на официальном сайте органа местного самоуправления, а также размещение информации в помещениях, занимаемых городской Думой. Предусмотрено также присутствие граждан (в частности, представителей общественных объединений, госорганов и органов местного самоуправления) на заседаниях Думы. Доступ к информации о деятельности городского парламента может быть организован и путем предоставления пользователю сведений по запросу, а также другими способами, предусмотренными федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ, краевым законодательством и Уставом города Пятигорска.

Еще одним важным пунктом повестки стало внесение изменений в городские Правила землепользования и застройки. В частности, теперь в картах с особыми условиями использования территорий отображены зоны затопления и подтопления (в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости), нанесена 2-я горно-санитарная охранная зона горы Бештау, отображены иные охраняемые территории. Кроме того, часть земельных участков на карте градостроительного зонирования переведены из иных функциональных зон в зоны парков и скверов. Такими примерами служат земельные участки на улице Розы Люксембург (гора Пикет), на улице Февральской (курган), а также участки на улице Академика Павлова и в поселке Энергетик. Предварительно проект изменений в ПЗЗ прошел процедуру обсуждения на публичных слушаниях. И сегодня депутаты Думы Пятигорска утвердили его единогласно.