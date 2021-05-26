Что-с? Тот самый загадочный «Штосс»?

Работы московского художника-иллюстратора Сергея Филенко к самому мистическому произведению М. Ю. Лермонтова «Штосс» в большом выставочном зале Дома Алябьева первыми оценили участники Международной лермонтовской конференции. И лишь спустя 11 дней автор пригласил на презентацию экспозиции всех желающих.

Жителям Пятигорска Сергей Филенко хорошо знаком, в первую очередь, как кинохудожник, участвовавший в создании телесериалов «Хождение по мукам», «Алекс Лютый», «Шифр», съемки которых проходили на Кавминводах, и многих других. Ну а люди, разбирающиеся в искусстве, знают его как художника-станковиста, иллюстратора, черпающего вдохновение в творчестве Достоевского, Пулатова, Булгакова. Но на первом месте у Сергея Филенко неизменно стоит Лермонтов. «Герой нашего времени», кавказские поэмы «Демон» и «Мцыри» — работы из этих серий уже заняли свое место в музейных запасниках. А своей любовью к Пятигорску художник неизменно заражает коллег по киноцеху. В том числе – представителей съемочной группы телесериала «Шифр», которые прибыли в наши края как раз в момент презентации давно вынашиваемого Сергеем Филенко проекта к неоконченной повести Лермонтова.

Михаил Искандаров, оператор-постановщик сериала «Шифр»:

— Так как Сергей Филенко прекрасно знает ваши места, мы решили в выборе натуры положиться именно на него. В Пятигорске будет проходить действие четырех сериалов. Это как раз половина блока очередного, третьего сезона «Шифра». Снимать приедем в конце августа.

А сам художник очень интересный. Он сделал себя сам. Мне, прежде всего, нравится его манера. Цветовое, колористическое решение пятна, контраст. Мне нравится работать с ним. Думаю, у нас получился неплохой тандем. Это произведение Лермонтова я не читал, каюсь, до того, как Сергей сделал проект. И для меня он его завершил. Если человеку хочется домыслить произведение, если оно заставляет думать, значит работа сделана правильно.

Сергей Филенко, художник-иллюстратор (Москва):

— Идея проиллюстрировать «Штосса» зрела в моей душе давно, и, когда по случаю пандемии объявили режим самоизоляции, я решил посвятить это время работе. Целых два месяца никуда не выходил. Просто рисовал. Повесть короткая, всего три листа, но я проиллюстрировал весь путь Лугина шаг за шагом. Самое интересное было показать самого героя, дух старого игрока и призрачной девушки, ради которой Лугин затеял карточный марафон. Поскольку действие происходит в зимнем Санкт-Петербурге, который я уже хорошо изучил, я с удовольствием этими знаниями воспользовался, изобразив весь путь героя в поисках Кокушкина моста и квартиры в Столяровом переулке.