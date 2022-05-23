Что такое личный фонд?

С 1 марта 2022 года появилась новая организационно-правовая форма юрлица — личный фонд

Прокуратура Пятигорска информирует, что Федеральным законом от 01.07.2021 N 287-ФЗ внесены изменения в Гражданский кодекс РФ.

Учредитель должен передать фонду имущество на сумму не менее 100 млн руб. По общему правилу замена учредителя фонда и соучредительство не допускается.

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, создавать хозяйственные общества и участвовать в них. Фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя (за исключением наследственного фонда) в течение трех лет со дня его создания.