Чтобы доходы были законными

С 10 января вступили в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Разъяснения дает прокуратура Пятигорска.

Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» внесены изменения в п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым обязательному контролю подлежат любые сделки с недвижимым имуществом (т.е. сделки, предметом которых является недвижимое имущество), если сумма сделки равна или превышает 3000000 рублей или равна сумме в иностранной валюте эквивалентной 3000000 рублей или превышает ее.

С 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн. рублей. Ранее такой контроль был обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн. рублей и выше (купля-продажа, мена и рента).

Таким образом, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляются и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.

Контролируемые сделки подлежат проверке ФНС на предмет наличия или отсутствия намерений участников соответствующих сделок уклониться от налогов (уменьшить их) посредством необоснованных манипуляций с ценами на товары и услуги, являющиеся предметом заключения соглашений. Так, уменьшив цену в контракте, плательщик может снизить налоговую базу, а увеличив — повысить базу для исчисления вычетов по НДС и завышения расходов. Данные действия противозаконны.

Кроме того, с 10 января 2021 года будут контролироваться:

почтовые переводы на сумму от 100000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог);

снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100000 рублей и более;

ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму).