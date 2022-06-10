Чтобы каникулы прошли безопасно

Городская антинаркотическая комиссия под председательством главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова собралась на очередное заседание. Участники проанализировали статистику наркопреступлений на территории города, проработали план мероприятий первичной профилактики в пришкольных и оздоровительных лагерях, обсудили подготовку к Международному дню борьбы с наркоманией.

Говорили и о противодействии распространению наркоугрозы через Интернет — в частности о выявлении в соцсетях групп, пропагандирующих незаконный оборот и употребление наркотиков. Кроме того, в фокусе внимания членов комиссии оказались актуальные методы мотивации подростков и молодежи к отказу от вредных привычек, практика межведомственных рейдов, проблема трудовой занятости наркозависимых, находящихся на реабилитации и другие вопросы. Еще одна важная тема — выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории города-курорта. Взаимодействие в сфере первичной профилактики обсудили сотрудники полиции, специалисты наркодиспансера, представители сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Так, в пришкольных лагерях запланированы тематические беседы, выставки рисунков, фотоконкурсы, спортивные и интеллектуальные игры.

В рамках летней кампании-2022 состоится более 60 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий муниципального и регионального уровня, они пройдут на 16 спортивных площадках города. Это и фестивали ГТО, и турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч», и 14 открытых городских первенств по разным видам спорта, и традиционные еженедельные соревнования по пляжному волейболу на площадке у Новопятигорского озера. Как не раз подчеркивали участники встречи, пагубным пристрастиям и деструктивным тенденциям необходимо противопоставить здоровую альтернативу – яркую, интересную, по-настоящему востребованную целевой аудиторией, т.е. молодежью, детьми и подростками.