Чтобы лето было безопасным

В Пятигорске стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Безопасное лето – 2020!».

За истекший период текущего года, на территории Пятигорска произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей получили травмы различной степени тяжести. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в период летних каникул с 25 мая по 6 июня Госавтоинспекция Пятигорска проведет профилактическое мероприятие «Безопасное лето – 2020!».

В его рамках запланирован ряд различных профилактических мероприятий.

Руководство Госавтоинспекции Пятигорска настоятельно обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

Обращайте внимание на пешеходов, сбавляйте максимально скорость транспортного средства перед пешеходными переходами и образовательными организациями.

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте своим детям о соблюдении ПДД, не оставляйте их без присмотра!