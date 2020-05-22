Чтобы лето было безопасным

Май 22, 2020 Право и закон, Пятигорская Правда 0 27

В Пятигорске стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Безопасное лето – 2020!».

 

За истекший период текущего года, на территории Пятигорска произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей получили травмы различной степени тяжести. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в период летних каникул с 25 мая по 6 июня Госавтоинспекция Пятигорска проведет профилактическое мероприятие «Безопасное лето – 2020!». 

В его рамках запланирован ряд различных профилактических мероприятий.

Руководство Госавтоинспекции Пятигорска настоятельно обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

Обращайте внимание на пешеходов, сбавляйте максимально скорость транспортного средства перед пешеходными переходами и образовательными организациями. 

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте своим детям о соблюдении ПДД, не оставляйте их без присмотра!

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