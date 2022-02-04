Чтобы не было ЧС

Профилактика паводков и пожаров: системный мониторинг, регулярные тренировки, взаимодействие, готовность. В Пятигорске одной из главных тем заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС стал комплекс превентивных противопаводковых мер – от комиссионного обследования русел рек до расчистки системы городской ливневой канализации. Говорили и о мерах по предотвращению пожаров – как ландшафтных, так и в жилом секторе. Провел заседание председатель комиссии, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. На весну запланированы работы по лесопатологическому обследованию городских лесов на горе Машук. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Пятигорску выделено около 19 млн. рублей на выполнение лесохозяйственных и противопожарных работ в городских лесах на Машуке в 2022 году. Разработан и комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод, ведется постоянный мониторинг состояния потенциально опасных участков. Созданы рабочие группы для обследования гидротехнических сооружений и русел рек, водотоков и коллекторов.

— Продолжаем модернизацию системы ливневой канализации в городе. В этом году завершаем обустройство ливневого коллектора в микрорайоне Новопятигорск, за счет государственной программы «Развитие СКФО», — сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. – Кроме того, проводим большую работу по реконструкции улицы Подстанционной в Энергетике, сюда войдет и обустройство ливневой канализации, которая позволит принять всю дождевую воду, текущую со склонов Машука и доставляющую немало проблем жителям этой территории. Еще одна важная тема – профилактика бытовых пожаров.

Рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе в Пятигорске проходят регулярно, особое внимание специалисты уделяют неблагополучным и многодетным семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Задача – выявить и пресечь факты ненадлежащей эксплуатации газовых приборов, печей, дымоходов, каналов систем вентиляции и электрооборудования. Проверяют жилой сектор и на наличие нелегальных производственных цехов и «левых» врезок в систему газо- и электроснабжения. В многодетных семьях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, производится установка пожарно-дымовых извещателей.