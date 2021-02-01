Чтобы не было ЧС

В Пятигорске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Ключевой темой стала профилактика паводков и пожаров. Участники рабочей встречи обсудили прогнозы развития на территории города паводковой обстановки и комплекс превентивных мер, направленных на снижение риска возникновения ЧС, вызванных паводками. Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бельчиков, в начале 2021 года проведена проверка состояния гидротехнических сооружений, расположенных на территории города, на готовность к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод.

Выполняются работы по прочистке и ремонту ливневых систем. Также администрацией Пятигорска заключено соглашение с Министерством ЖКХ на выделение средств для строительства ливневого коллектора по ул. Огородной. Разместить объект планируется в юго-восточной части города, на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру. Что касается предупреждения лесных и ландшафтных пожаров, на 2021 год заключен муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ в лесах, расположенных на территории города. В том числе мониторинг и обеспечение пожарной безопасности в лесах, перепашку неорганизованных лесных дорог, обновление существующих и обустройство новых минерализованных противопожарных полос. Проводятся и комиссионные обследования по выявлению свалок. Так, в прошлом году в лесу Дубровка было ликвидировано 250 кв.м строительных отходов. На заседании был утвержденПлан мероприятий по развитию и частичной модернизации системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев сообщил, что в настоящее время по поручению главы города организована работа по модернизации городской системы оповещения в части управления ею из ЕДДС Пятигорска. Модернизируемая муниципальная система представляет собой организационно-техническое объединение средств оповещения, сетей связи, сетей вещания и предназначена для приема и передачи сигналов управления и речевой информации оповещения. Кроме того, участники совещания проанализировали итоги работы Единой дежурной диспетчерской службы Пятигорска. За прошлый год специалисты ЕДДС приняли 115 819 звонков. Довольно востребованным направлением деятельности ЕДДС остается психологическое консультирование, напомнил начальник Службы спасения Пятигорска Аркадий Карпов.

117 консультаций оказали специалисты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кстати, в 2020 году шесть операторов ЕДДС прошли курсы повышения квалификации по программе «Социально-психологическое консультирование населения в экстремальных и кризисных ситуациях».