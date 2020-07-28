Чтобы не было пожаров

В период противопожарного режима в Пятигорске работает патрульно-контрольная группа.

Возгорания сухой растительности являются причиной возникновения природных пожаров. В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в период действия особого противопожарного режима на территории Ставропольского края в Пятигорске была организована работа патрульно-контрольной группы. Группой проводится мониторинг пожароопасной обстановки в лесах, а также профилактическая работа с населением.