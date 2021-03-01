Чтобы помнили песни прадедов

Когда боль войны звучит из уст детей – в Пятигорске состоялся гала-концерт муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт».
Мероприятие прошло в концертном зале ГДК № 1 и завершило целую череду выступлений талантливых пятигорчан на военную тематику. Ведь для того, чтобы в итоге подняться на эту сцену, нужно было не один раз доказать уникальность своего номера. Как рассказала заведующая отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Мария Данилова, сам муниципальный этап краевого «Солдатского конверта» проходил в несколько этапов. Сначала – отборочный. Это был городской просмотр программ, заявленных для участия, который прошел в формате онлайн. Затем состоялся гала-концерт конкурса.
Цифры
Отборочный этап собрал более 100 человек, а это свыше 50 творческих номеров, 19 общеобразовательных организаций города Пятигорска, 8 организаций высшего и профессионального образования, а также 2 учреждения дополнительного образования.
— По итогам проведения отбора в рамках муниципального этапа конкурса номера, набравшие наибольшее количество баллов, были рекомендованы для участия в XXVIII Ставропольском краевом фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт», — отметила Марина Данилова.
Пятигорск в краевом центре представлял Владислав Пожидаев из Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р. Лейцингера (педагог Наталья Петрова). Именно он открыл гала-концерт песней «В осеннем парке городском». Владислав стал лауреатом II степени. На краевом уровне также отметили и других ребят из Пятигорска. Это Яна Хубаева (лауреат II степени), Наталья Игнатова (лауреат III степени, Милана Асатурянц (лауреат III степени) и Александра Гулиджанова (дипломант).
— «Солдатский конверт» — важный конкурс, — уверена заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина. – Он позволяет нынешнему поколению детей знать песни своих прадедов. Здесь они хоть на время забывают о современных певцах и певицах, многих из которых и понять бывает трудно. Творчество военных лет воспитывает в ребятах патриотизм, помогает узнать и лучше прочувствовать тяжелое время Великой Отечественной войны.
Наталья Васютина приняла участие в награждении лауреатов конкурса. Обращаясь к участникам, она предложила им идею: организовать творческое состязание ко Дню семьи, любви и верности, исполняя песни уже на эту тематику. Молодежи эта мысль пришлась по душе. Ведь кто в подростковом возрасте не слушает песни о любви?
Слово — участникам
Даяна Саркисян, пятигорский медицинский колледж: «Сегодня я исполнила песню «Колокол» Тамары Гвердцители. В ней — эмоции матери, которая теряет сына на войне. Выбрала ее потому, что она понравилась мне своим посылом. Петь ее душевно тяжело, все время хочется плакать. Только опыт сценических выступлений помогает сдержать слезы».
Софья Агеева, Дворец детского творчества: «Я выступаю в трио и сольно. Сама пою «Песню о земле» Владимира Высоцкого. Его творчество мне вообще очень нравится. Я эти песни все проживаю».
Татьяна Колева, СОШ № 28: «Я выбрала для конкурса известную песню «Темная ночь», потому что она серьезная и немного мрачная. Когда исполняю ее, то сама себе аккомпанирую на гитаре. На этом инструменте играю уже седьмой год».