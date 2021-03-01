Чтобы помнили песни прадедов

Когда боль войны звучит из уст детей – в Пятигорске состоялся гала-концерт муницип­ального этапа краево­го фестиваля-конкурса солдатской и патри­отической песни «Сол­датский конверт».

Мероприятие прошло в концертном зале ГДК № 1 и завершило целую череду выступлений талантливых пятигорчан на военную тематику. Ведь для того, чтобы в итоге подняться на эту сцену, нужно было не один раз доказать уникальность своего номера. Как рассказала заведующая отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Мария Данилова, сам муниципальный этап краевого «Солдатского конверта» проходил в несколь­ко этапов. Сначала – отборочный. Это был городской просмотр программ, заявленн­ых для участия, который прошел в формате онлайн. Затем состоялся гала-конц­ерт конкурса.

Цифры

Отборочный этап соб­рал более 100 человек, а это свыше 50 творческих номеров, 19 общеобра­зовательных организа­ций города Пятигорск­а, 8 организаций выс­шего и профессиональ­ного образования, а также 2 учреждения дополнительного образ­ования.

— По итогам проведения отбора в рамках му­ниципального этапа конкурса номера, наб­равшие наибольшее ко­личество баллов, были рекомендованы для участия в XXVIII Став­ропольском краевом фестивале-конкурсе па­триотической песни «Солдатский конверт», — отметила Марина Данилова.

Пятигорск в краевом центре предс­тавлял Владислав Пожидаев из Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р. Лейцингера (педагог Наталья Петрова). Именно он открыл гала-концерт песней «В осеннем парке городском». Владислав стал лауреатом II степени. На краевом уровне также отметили и других ребят из Пятигорска. Это Яна Хубаева (лауреат II степени), Наталья Игнатова (лауреат III степени, Милана Асатурянц (лауреат III степени) и Алексан­дра Гулиджанова (дипломант).

— «Солдатский конверт» — важный конкурс, — уверена заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина. – Он позволяет нынешнему поколению детей знать песни своих прадедов. Здесь они хоть на время забывают о современных певцах и певицах, многих из которых и понять бывает трудно. Творчество военных лет воспитывает в ребятах патриотизм, помогает узнать и лучше прочувствовать тяжелое время Великой Отечественной войны.

Наталья Васютина приняла участие в награждении лауреатов конкурса. Обращаясь к участникам, она предложила им идею: организовать творческое состязание ко Дню семьи, любви и верности, исполняя песни уже на эту тематику. Молодежи эта мысль пришлась по душе. Ведь кто в подростковом возрасте не слушает песни о любви?

Слово — участникам

Даяна Саркисян, пятигорский медицинский колледж: «Сегодня я исполнила песню «Колокол» Тамары Гвердцители. В ней — эмоции матери, которая теряет сына на войне. Выбрала ее потому, что она понравилась мне своим посылом. Петь ее душевно тяжело, все время хочется плакать. Только опыт сценических выступлений помогает сдержать слезы».

Софья Агеева, Дворец детского творчества: «Я выступаю в трио и сольно. Сама пою «Песню о земле» Владимира Высоцкого. Его творчество мне вообще очень нравится. Я эти песни все проживаю».

Татьяна Колева, СОШ № 28: «Я выбрала для конкурса известную песню «Темная ночь», потому что она серьезная и немного мрачная. Когда исполняю ее, то сама себе аккомпанирую на гитаре. На этом инструменте играю уже седьмой год».