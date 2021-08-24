Чтобы оставшиеся дни летних каникул прошли безопасно, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции Ставрополья проводят профилактические мероприятия «Да — лету без происшествий!».

В рамках организованных мероприятий сотрудники полиции Пятигорска и Буденновска организовали для детей инструктажи на водоемах, в скверах и городских парках и рассказали о том, как правильно вести себя на воде, проезжей зоне, а также напомнили о соблюдении бдительности в общественных местах, чтобы не стать жертвой противоправных деяний.

Также пообщались полицейские и с родителями ребят. Организаторы призвали взрослых не оставлять своих детей без присмотра даже на непродолжительное время, ведь оживленная автомобильная дорога и вода – не место для детских игр.

По завершении акции полицейские вручили участниками тематические памятки.

«Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению правил безопасности, и не забывать, что родители являются для своих детей образцом поведения», — отметили организаторы.