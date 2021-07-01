Дача взяток предусматривает ответственность

С начала года зарегистрировано 137 попыток подкупа сотрудников Ставропольской Госавтоинспекции.

Ставропольская Госавтоинспекция предупреждает: дача взятки сотруднику ГИБДД карается уголовным преследованием. В 2021 году зарегистрировано уже 137 фактов попыток подкупа сотрудников Госавтоинспекции. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ.

Наказание по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации суровое: штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает: все патрульные автомобили ДПС с 2017 года оборудованы системой трехканального видеонаблюдения, которая осуществляет непрерывную запись происходящего как снаружи автомобиля, так и внутри. Эта съемка служит железным доказательством в суде. Видео попытки дачи взятки сотруднику ДПС будет показана в суде от момента остановки транспортного средства до вручения денежных средств. Видеозапись ведется и в административных зданиях ГИБДД: камеры наблюдения записывают и видео, и звук.

О том, что взятка – уголовно наказуемое деяние и за это можно лишиться свободы, автоинспектор обязательно предупредит нарушителя. И, если гражданин предпочтет откупиться от составления протокола деньгами, на место будет вызвана следственно-оперативная группа, которая не только зафиксирует показания автоинспекторов и отпечатки пальцев, но и изымет видеозапись и приобщит ее к материалам уголовного дела.