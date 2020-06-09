Давид Аванесян — боксер года по версии Европейского боксерского союза

Кроме того, он получил специальную награду за тройную защиту чемпионского титула. А один из поединков Давида с испанцем Керманом Лехаррагой признан боем года. Кстати, несмотря на экстремально плотный график, пятигорский боец всегда находит время на «Урок чемпиона»: бывая в родном городе, Аванесян проводит тренировки с юными боксерами, рассказывает начинающим спортсменам о самых трудных и самых интересных боях, о сильных соперниках и продуктивных тренировках, о победах и поражениях, упорстве и мировой славе.

— Если хотя бы один мальчишка решит серьезно посвятить время большому спорту, работать на результат — это все не зря. Спорт закаляет дух и формирует характер. С каждой тренировкой становишься лучше, сильнее, здоровее, — убежден Давид. — То, что достигнуто в результате трудной борьбы, имеет особенное значение.

Подводя итоги сезона 2019-20, Давид Аванесян на своей Инстаграм-страничке поблагодарил болельщиков за поддержку: «Хочу выразить огромную благодарность моей команде и людям, которые верили и верят в меня, несмотря ни на что. Это наши общие награды».