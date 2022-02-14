Давид Аванесян готовится защитить титул чемпиона Европы

Пятигорчанин Давид Аванесян, чемпион Европы по боксу в полусреднем весе, готовится в пятый раз защитить свой титул. Соперником нашего земляка станет боксер из Финляндии Оскари Метц, бой состоится 19 марта в Лондоне. На счету 33-летнего Аванесяна 28 побед (16 — нокаутом), три поражения и ничья. Давид завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года и с тех пор провел четыре успешные защиты. В активе 30-летнего Метца 15 побед (5 — нокаутом) на профессиональном ринге.

— Давид уже улетел в Англию для подготовки к бою, — рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Пожелаем успеха нашему чемпиону!