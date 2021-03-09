Давид Аванесян: «Побед без трудностей не бывает»

СШОР № 2 Пятигорска на днях встречала важных гостей – в современной, модернизированной спортивной школе прошло чествование пятигорского боксера Давида Аванесяна и его тренера, отличника физической культуры и спорта Владимира Акатова. Повод для мероприятия замечательный: 20 февраля 2021 года Давид, чемпион мира по версии WBA (2015-2017 гг.), чемпион Европы по версии EBU (2019 г.), выиграл бой в Лондоне и таким образом защитил титул чемпиона Европы в полусреднем весе.

Сначала Давид Аванесян осмотрел спортивную школу после ремонта и остался доволен произошедшими здесь переменами. Затем он отправился в большой зал с рингами, где его уже ждали воспитанники СШОР № 2. На торжественной церемонии также присутствовали: глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, руководитель клуба Mashuk_team Андрей Фадюхин, начальник Отдела МВД РФ по Пятигорску Михаил Громаков, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации столицы СКФО Василий Сидоров. Были здесь и почетные гости из числа спортсменов.

Дмитрий Ворошилов поздравил Давида Аванесяна с красивой и уверенной победой, вручил благодарственное письмо и ценный подарок от поклонников чемпиона и подчеркнул, что все пятигорчане гордятся достижениями Давида.

— В Пятигорске осенью мы открыли Аллею звезд, где можно увидеть отпечатки ладоней выдающихся спортсменов, чемпионов, являющихся гордостью города, — напомнил градоначальник. – На этой Аллее есть и отпечаток Давида Аванесяна. Сегодня молодым боксерам я желаю пополнить своими достижениями общую копилку наград и оставить свой отпечаток на нашей Аллее. Ведь вам есть на кого равняться. Перед вами сейчас стоит живой пример того, каких вершин можно достичь, если упорно трудиться.

— Моя победа – это не только моя заслуга, — подчеркнул Давид Аванесян. — Я благодарю родителей, моих пятигорских тренеров и лондонскую команду за поддержку и помощь. Побед без трудностей не бывает. Никогда не сдавайтесь!

Чемпион также поблагодарил Дмитрия Ворошилова за то, что сегодня в Пятигорске очень много внимания уделяется спорту. На этой неделе Давид улетает в Москву, куда его пригласили для интервью на телеканале «Матч ТВ». А по возвращении боксер пообещал провести мастер-классы для начинающих спортсменов. Также впереди у Давида Аванесяна восстановительный курс в санатории «Пятигорский нарзан». Чемпион после каждого боя проходит реабилитацию на бальнеологическом курорте.

Спортивная школа олимпийского резерва № 2 воспитала многих выдающихся боксеров и занимает достойное место не только в России, но и на мировой арене. Подтверждают это блестящие результаты ее учеников. В их числе заслуженный мастер спорта России по боксу, бронзовый призер ХХХ летних Олимпийских игр 2012 г. (г. Лондон) Давид Айрапетян и мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы Араик Амбарцумов, мастер спорта по боксу Павел Шульский. Сегодня эти выдающиеся спортсмены преподают в СШОР № 2.

На встрече также приветствовали и победителей Первенства Ставропольского края по боксу среди юношей и юниоров, которое прошло в феврале в станице Суворовской: Нарека Аванесяна, Шадина Бадаляна, Артема Оганезова, Роберта Озманяна, Александра Сеунова. Ребята и их тренеры – Геннадий Пащенко и Давид Айрапетян – были также отмечены благодарственными письмами главы Пятигорска. Руководитель клуба Mashuk_team Андрей Фадюхин по поручению генерального секретаря Федерации бокса России К. А. Щекутьева вручил подарки юным чемпионам.

Цифра: победа над Джошем Келли стала 27-й в спортивной карьере Давида Аванесяна.