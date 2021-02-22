Давид Аванесян подтвердил титул Чемпиона Европы!

Радостные новости пришли с туманного Альбиона: 20 февраля в Лондоне состоялся профессиональный турнир по боксу, в котором участвовал спортсмен из Пятигорска Давид Аванесян. Соперником российского бойца стал британец Джош Келли. Наш Давид отправил противника в нокдаун и отстоял титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе.

Пятигорчанин выступил в Лондоне на «Уэмбли Арене». Захватывающий поединок завершился в шестом раунде. За этот бой 32-летний Аванесян два раза отправил Келли в нокдаун. Британский боксер не мог продолжать биться после второго падения и победа заслуженно досталась Давиду. Это 27-ая победа за его карьеру. Поздравляем земляка!

Как известно, бои в средних весовых категориях являются самыми зрелищными в профессиональном боксе. Высокая скорость спортсменов сочетается с большой физической мощью, и поединки, проходящие в этом дивизионе, всегда собирают много зрителей. Давид Аванесян уверенно занялся здесь свою нишу – он считается одним из лучших российских боксеров в этом весе. Давид практически сразу перешел в профессиональный бокс, не имея за плечами большого опыта в любительском спорте, и зарекомендовал себя. В январе 2021 стало известно, что Давида Аванесяна выбрали боксером года по версии Европейского боксерского союза. Кроме того, он получил специальную награду за тройную защиту чемпионского титула. А один из поединков Давида с испанцем Керманом Лехаррагой признан боем года.

Кстати, несмотря на экстремально плотный график, пятигорский боец всегда нходит время на «Урок чемпиона». Приезжая в родной город, Аванесян проводит тренировки с юными боксерами, рассказывает начинающим спортсменам о самых трудных и самых интересных боях, о сильных соперниках и продуктивных тренировках, о победах и поражениях, упорстве и мировой славе.

— Если хотя бы один мальчишка решит серьезно посвятить время большому спорту, работать на результат — это все не зря, — рассказал Давид Аванесян. — Спорт закаляет дух и формирует характер. С каждой тренировкой становишься лучше, сильнее, здоровее. То, что достигнуто в результате трудной борьбы, имеет особенное значение.

Давид Аванесян на своей Инстаграм-страничке поблагодарил болельщиков за поддержку: «Хочу выразить огромную благодарность моей команде и людям, которые верили и верят в меня, несмотря ни на что. Это наши общие награды».