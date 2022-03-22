Давид Аванесян рассказал о политическом давлении перед боем за титул чемпиона Европы

Как мы писали ранее, звезда мирового бокса, пятигорчанин Давид Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы. Победу над соперником из Финляндии Оскари Метцем Давид одержал в первом же раунде – нокаутом. Но это был непростой бой, так как в спорт, как сейчас заведено в мире, вмешалась политика. Давиду не разрешили выступать от России, бой был под угрозой отмены, но свою лицензию на него пятигорскому боксеру дала Сербия. Подробнее об этих событиях Давид рассказал «Пятигорской правде».

-Я выступал под нейтральным флагом,с сербской лицензией, а представляли меня как боксирующего за Армению, – отметил Давид. — Впечатления от самой ситуации у меня остались очень неприятные. Я считаю, что спорт должен быть вне политики, он выше этого. Нельзя их смешивать. Не знаю, чего они пытаются добиться таким отношением к нашим спортсменам. Но акцент сейчас большой на то, что если ты из России то мир против тебя, все отвернутся.

Пятигорчанин рассказал, что когда он узнал об угрозе срыва поединка, то уже был на стадии активной подготовке именно за Россию. Оставалось пара недель до боя. «Мой менеджер пришел ко мне и сказал, что никакой российской символики не должно быть вообще. Я высказал свое недовольство, он подчеркнул то, что понимает меня, но по другому никак. Что касается самого боя, я выполнил свою работу и седлал это хорошо. Я долго готовился, полтора месяца не видел семью, друзей. Теперь лечу домой с поясом. Все, к счастью, хорошо. Но боюсь, что планы на будущее сейчас все в подвешенном состоянии. Ведь, возможно, что в ближайшее время не получится нормально выступать».

По словам Давида, зрители принимали его хорошо, без негатива. Наш боксер считает, причиной тому тот факт, что простые англичане любят бокс, они в нем разбираются, и чувствуется, что им нужен этот вид спорта.

-Я думал, что на пресс-конференции меня закидают политическими вопросами, но такого не было, – отметил Давид.

Наш боксер рассказал, как сильно нервничали его менеджеры. Но в том, что бой случился, большая заслуга этой команды. Сначала против того, чтобы российский боксер выходил на ринг, выступил Европейский боксерский союз. Их смогли переубедить. Потом английская федерация бокса требовала отмены боя, но и они прислушались. Накануне поединка владелец стадиона «Уэмбли» заявил, что главный бой вечера не может быть с русским боксером. Но его переубедили. Негативная статья о промоутере Давида появилась в местном крупном печатном издании.

-До последнего дня напряжение сохранялось и бой был под угрозой срыва, – подчеркнул Давид Аванесян в интервью «Пятигорской правде». – Но я старался об этом не думать, тренировался, выкладывался. Потому что когда тебе в двенадцатом раунде становится уже очень тяжело, а в голове есть мысль, что поединка, возможно, вообще не будет, ты морально уже не будешь выжимать себя до предела. Поэтому я работал так, словно бой точно состоится.

Поединок прошел в ночь с 19 на 20 марта в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» и завершился, в итоге, триумфом россиянина.

Итак, на счету 33-летнего Аванесяна, чемпиона Европы по боксу в полусреднем весе по версии Европейского бойцовского союза, 29 побед (17 — нокаутом), три поражения и ничья. Чемпионский пояс Давид завоевал в марте 2019 года и с тех пор провел уже пятую успешную защиту.