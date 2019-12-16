Дед Мороз и Снегурочка, в колонну становись!

Приближение волшебного Нового года пятигорчане и гости столицы СКФО смогли ощутить, когда по центральным улицам города прошла колонна Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных героев. Участники шоу собрались около ТРЦ «Галерея» затем отправились на главную площадь Пятигорска, где их уже ждали все, для кого в этот день словосочетание «новогоднее настроение» стало реальным!

Конечно, шествием дело не ограничилось. Организаторы (управление культуры администрации Пятигорска) придумали целую серию испытаний для зимних персонажей. Так, Снегурочкам и их дедушкам пришлось показать все, на что они способны в хореографии, вокале, оригинальном жанре и искусстве импровизации. Зрители активно поддерживали претендентов на победу. Ведь принять участие в шоу могли как команды от предприятий, так и лично все желающие. От них требовалось только зарегистрироваться и прийти в костюмах. В итоге, жюри конкурса выбрало лучшую пару.

Абсолютными победителями признаны Дед Мороз Никита Алферов и Снегурочка Ксения Вишневская (команда «Праздник-Вишня»). Именно они получили посох из Великого Устюга и зажгли огни на главной елке Пятигорска.

Все без исключения участники получили дипломы и сертификаты на экскурсию «Рассвет на горе Машук».

Несмотря на довольно прохладную погоду, людей на шоу пришло много. На площади развернулись торговые павильоны с новогодними сувенирами и разными вкусностями. Также в прошедшие выходные начало работать Ведомство Деда Мороза: в избушке на площади у администрации города каждый ребенок теперь может встретиться с волшебником лично, рассказать стихотворение или спеть песню и получить памятный подарок. Ведомство работает ежедневно с 16:00 до 19:00.