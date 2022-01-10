Дед Мороз предупреждает

В рамках профилактического мероприятия «Полицейский Дед Мороз» сотрудники патрульно-постовой службы в районе главной елки города организовали акцию, на которой дарили детям сувениры, а их родителям -памятку по профилактике телефонных и интернет-мошенничеств.

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