Дела дорожные в Пятигорске: статистика, планы на будущее

В Пятигорске состоялось интервью в дистанционном режиме главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по городу Пятигорску с журналистами города-курорта.

Подполковник полиции Вячеслав Шевелев рассказал о планах на 2021 год, о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, несовершеннолетних и нетрезвых водителей.

За два месяца 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 17 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности. Кроме того, ДТП с участием детей до 16 лет не было допущено.

Сотрудниками Госавтоинспекции за истекший период составлено 3 109 административных материалов в отношении правонарушителей, что в свою очередь оказывает влияние на снижение аварийности на территории города-курорта, однако существует ряд проблем.

Основной причиной аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении ПДД.

Если в целом говорить о статистике, то именно непредоставление преимущества другому транспортному средству занимает первое место среди причин дорожных происшествий.

Госавтоинспекция города Пятигорска обращает особое внимание на участников дорожного движения, находящихся в нетрезвом состоянии. На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В заключение руководитель Отдела ГИБДД поблагодарил представителей средств массовой информации за тесное сотрудничество и плодотворную совместную работу.