Делегация Белгородской области посетила Пятигорск

Вместе с министром дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгением Штепой и главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым гости побывали в Емануелевском парке и Лазаревском сквере — обе эти территории приобрели новый облик благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Опыт нашего города в реализации этой программы, а также в целом благоустройство и архитектура курортного Пятигорска заинтересовали руководителей Белгорода, Губкина и других муниципалитетов Белгородской области, представителей регионального правительства. Напомним, Емануелевский парк был торжественно открыт в 2020 году, Лазаревский сквер — в мае 2021, перед стартом курортного сезона. При этом при проведении масштабных работ по благоустройству подрядчики были сориентированы на сохранение исторического колорита и бережное отношение к архитектурным традициям курорта. Результат такого подхода сегодня в полной мере смогли оценить гости из Белгородской области. Так, в Емануелевском парке, расположенном в первой зоне горно-санитарной охраны, работы велись без применения тяжелой строительной техники, с преимущественным использованием ручного труда. Здесь были отремонтированы терренкуры, лестницы, подпорные стены и ротонда, отреставрирован «Чертов мост», расчищен лесной массив, установлены лавочки, фонари и урны. В парке «поселились» (и сегодня произвели на белгородскую делегацию самое приятное впечатление) бронзовые герои лермонтовской прозы — Печорин, Бэла, княжна Мери, Максим Максимыч. А что касается обновленного Лазаревского сквера, он стал одним из самых зеленых общественных пространств Пятигорска: в этом году здесь высажены молодые липы, туи, спиреи, гибискус, а также более 18500 цветов, по вечерам клумбы и деревья украшает подсветка. Гости прошли по аллеям, выложенным брусчаткой, обратили внимание на антивандальные лавочки, высоко оценили покрытие из настоящего гранита и базальтовые ступени, побывали на верхней площадке сквера рядом с питьевым источником — теперь она носит имя Ивана Петровича Павлова, русского и советского ученого, выдающегося физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности.

— Непростая, но крайне важная задача — беречь историю и архитектурное наследие Пятигорска, — отметил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. — Сегодня вместе с белгородскими коллегами мы увидели и обсудили, как в рамках государственной программы наши города получают возможность преобразиться, вдохнуть новую жизнь в старые парки и скверы. Лучшими наработками готовы поделиться!

Напомним, в Пятигорске благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году был благоустроен Комсомольский парк, в 2019 – Цветник и Нагорный парк, в 2020 году – Емануелевский парк, в 2021 — сквер Л.Н. Толстого и Лазаревский сквер. — Охотно знакомим коллег с тем, как развиваются общественные пространства на территории Ставропольского края, — прокомментировал Евгений Штепа. — И нашим специалистам будет полезно узнать, как работает проект в Белгородской области, важно услышать мнение коллег, обсудить планы на будущее. Убежден, наши два субъекта смогут эффективно взаимодействовать в реализации этой федеральной программы. Завершилась поездка по городу в мультимедийном музейном комплексе «Россия — моя история» у Новопятигорского озера.