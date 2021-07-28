Делегация бразильского посольства посетила Пятигорск

Гости встретились с руководством ПГУ, ознакомились с образовательными программами, обсудили реализацию совместных проектов. Первый секретарь посольства Бразилии в России, руководитель отдела публичной дипломатии, культуры, образования и прессы Алваро Аугусто Гедес Галвани и атташе посольства Бразилии, отдела публичной дипломатии, культуры, образования и прессы Габриэле Коста Гуаданин прибыли с визитом в Пятигорск. Для гостей была организована экскурсия по вузу – знакомство с Институтами и Высшими школами ПГУ и материально-технической базой. Алваро Аугусто Гедес Галвани и Габриэле Коста Гуаданин передали в фонд Центра португальского языка и культуры Португалии и Бразилии ПГУ учебные пособия, русско-португальские разговорники. Отметим, на сегодняшний день в университете создана широкая сеть из 17 центров языков и культур, выполняющих образовательные, научно-практические и культурно-просветительские функции, а у студентов есть возможность изучить 24 иностранных языка.