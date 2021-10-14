Дело о хранении наркотиков

В отдел полиции города-курорта доставлен 31-летний ранее судимый местный житель, задержанный накануне сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по городу Пятигорску.

Увидев полицейских, мужчина начал вести себя подозрительно, а после просьбы сотрудников полиции подойти к служебной автомашине стал убегать, выкинув на ходу пакет с неизвестным содержимым – как позже выяснилось, марихуаной общей массой по результатам исследования порядка 900 граммов.

По словам гражданина, наркосодержащие растения он собрал самостоятельно для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств или психотропных веществ).

Также в отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) за отказ от прохождения освидетельствования.