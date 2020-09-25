Дело о превышении должностных полномочий

В Пятигорске СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», подозреваемого в превышении должностных полномочий

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

По данным следствия, подозреваемый дал указание подчиненным работникам общества изготовить заключения о благонадежности одного из коммерческих предприятий, что позволило данной организации участвовать в конкурсах, проводимых ПАО «МРСК Северного Кавказа», и заключить договоры на оказание услуг по проведению энергетического обследования объектов. Однако это предприятие не исполнило договорные обязательства, поскольку не имело соответствующих специалистов, о чем изначально знал подозреваемый. В результате обществу был причинен ущерб на общую сумму свыше 83 миллионов рублей. Данное уголовное дело СКР возбудил по материалам ГУ МВД России по СКФО.

Следователь СКР провел выемку необходимых бухгалтерских документов, проводит иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.