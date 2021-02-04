Дело о взятке

Прокуратурой города Пятигорска поддержано государственное обвинение в отношении бывшего сотрудника СИЗО, совершившего мелкое взяточнество, содеянное с использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч.1 ст.291.2, ч.1 ст.285 УК РФ).

Судебным следствием установлено, что подсудимый, являясь сотрудником ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ставропольскому краю, заключил договоренность, с лицом содержащимся под стражей о том, что за денежное вознаграждение, будет осуществлять покрывательство его незаконных действий, в том числе по пользованию запрещёнными на режимной территории предметами, своевременно предупреждать о предстоящих обысковых и иных мероприятиях.

Во исполнение указанной договоренности, лицом содержащимся под стражей был осуществлён ряд переводов денежных средств, посредством системы электронных платежей, подсудимому.

По результатам рассмотрения уголовного дела, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 года — условно, с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.