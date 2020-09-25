«День донора» в Пятигорске

Пятигорчане приняли участие в волонтерской акции «День донора».

В рамках программы окружного форума добровольцев «Добро на Северном Кавказе» на территории Пятигорска состоялась акция «День донора». Организатором мероприятия является отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска совместно с ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» и ресурсным центром поддержки добровольчества и гражданских инициатив.

Главная цель проведения – популяризация донорства как важного фактора сохранения здоровья и помощи заболевшим, особенно в период пандемии, людям. В рамках мероприятия на проспекте Кирова неподалеку от станции переливания крови активисты добровольческого движения обратились к жителям города-курорта с призывом стать частью движения доноров крови. В формате образовательной викторины молодые люди рассказывали жителям о важности донорства и, вручая информационные листовки, предлагали жителям сдать кровь.