Пятигорск: ставка – на курорт

Территория музейно-выставочного комплексе «Россия – моя история» в Пятигорске в середине недели преобразовалась в мини-Сколково. В рамках Дня Группы ВЭБ РФ специалисты госкорпорации и целой команды других институтов развития обсудили здесь перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также возможности заключения соглашений о финансировании проектов для крупных городов СКФО.

Что нужно дать городам, чтобы максимально развиваться? Какие новые инструменты применять? Как привлечь на территорию инвесторов? В зоне внимания участников форума – текущая экономическая ситуация в регионе, проблемы и решения через реализацию проектов, роль институтов развития, обратная связь. Насыщенная программа охватила несколько направлений: комплексное развитие территорий, здравоохранение, образование, индустрия гостеприимства, транспорт, проекты социального воздействия, экология, инфраструктура.

Управленческие команды семи городов СКФО, в том числе и столицы округа, прошли почти годовой курс обучения по программам ВЭБ РФ на площадке бизнес-школы Сколково. Многие уже успели найти собственный путь. Они и представили свои проекты на установочной сессии. А в общей сложности мероприятие привлекло 13 управленческих команд городов округа. Что очень важно, потому что и они смогут позаимствовать много интересного у специалистов и коллег.

Как отметил в приветственном слове Дмитрий Ворошилов, время обучения не прошло даром. В День ВЭБ важно понять, с помощью каких инструментов и механизмов нужно разрабатывать запланированное. В чем и должна помочь команда ВЭБ, прибывшая в столицу СКФО.

Пятигорчане делают ставку на курорт. Драйвер экономической программы — в любом случае туризм. Чтобы выйти на мировой уровень, необходимо увеличить турпоток в пять раз. Он действительно возрос в последние годы. Но понятно, что это — за счет закрытых пока границ. Сервис, устаревшая транспортная система и пр. оставляют желать лучшего. Однако время, чтобы выйти на достойный уровень, есть. Комфортная городская среда, новые современные транспортные развязки, реконструкция очистных сооружений, микрорайон Западный, возведение отеля мирового уровня, строительство двух новых поликлиник и школы, обновление подвижного состава трамвайного парка, замена трамвайных путей, наконец, создание транспортной агломерации, объединяющей все КМВ. Планов – громадье. И все предпосылки для из реализации есть. Главное — создать условия для бизнеса, заинтересованного в развитии санаторно-туристической инфраструктуры города-курорта Пятигорска. А три из перечисленных проекта уже заручились поддержкой ВЭБ и правительства Ставропольского края.

От первого лица:

Ирина Макиева, главный управляющий партнер корпорации развития ВЭБ РФ:

— Многие руководители поднимали вопрос об оптимизации движения городского транспорта. Но эти проблемы затрагивают каждый город Северного Кавказа. И мне очень понравилось, что мэр Пятигорска заговорил о создании агломерации для всех городов региона. Создание территории гостеприимства — тоже очень важная тема. Важно также то, как правильно разделить турпотоки. Туристы с каждым годом становятся все требовательнее, и нужно научиться соответствовать.

Дмитрий Ворошилов, глава Пятигорска:

— День ВЭБ – некое подведение итогов нашей почти годовой учебы в Сколково. А еще я предложил главам обменяться практиками и реализованными проектами, побывав в гостях друг у друга. Думаю, это будет очень полезный опыт.