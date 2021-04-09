День космонавтики в Пятигорске

12 апреля мы будем праздновать юбилей события по-настоящему вселенского масштаба — 60 лет назад человек впервые преодолел земное притяжение и вышел в космическое пространство.

Триумфальный полет Юрия Гагарина вошел в историю нашей планеты как торжество разума, прорыв не только в человеческом сознании, но и в науке, технике, политике, творчестве.

В этот день Пятигорск будет отмечать юбилей начала космической эры вместе с летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Скрипочкой.

12 апреля в 9:00 Олег Иванович будет участвовать в возложении цветов к памятнику Ю.А.Гагарину, а в Гагаринском сквере посадит Дерево Мира.

В 9:30 на площади перед администрацией города состоится открытие фотовыставка «Миссия Творца».

В экспозицию включены фотографии О. Скрипочки и С. Крикалева.

13 апреля Олег Иванович проведёт встречу в формате ток-шоу с пятигорскими школьниками.