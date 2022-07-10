День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

8 июля 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны 1700-1721 годов — Полтавская битва. Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России. В честь этой победы 10 июля установлен День воинской славы России.

Северную войну Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 году молодая и неопытная армия Петра I была разбита под Нарвой, недалеко от Балтийского моря, талантливым полководцем, молодым шведским королем Карлом ХII. После поражения русской армии Петр I в 1700-1702 годах осуществил грандиозную военную реформу — фактически заново создал армию и Балтийский флот.

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