День России Пятигорск отметит, как всегда, широко и ярко. В программе праздника — световое шоу на машукской телевышке, большая праздничная программа на главной площади, в рамках которой выступят лучшие коллективы окружной столицы.

С Днем России пятигорчан поздравит Государственный ансамбль песни и танца «Ставрополье». Приглашенной звездой станет популярный певец, музыкант, телеведущий, продюсер и сценарист Алексей Чумаков. А около 10 часов вечера с площади, произведут запуск новой художественной подсветки телевышки на вершине Машука. Новое современное световое оборудование позволит создавать и варьировать разноцветное декоративное освещение вышки: в праздничные вечера антенно-мачтовый комплекс будет подсвечен не так, как в будни. Светодиодная подсветка гармонично впишет телебашню в вечернюю и ночную панораму города, сделает ее высотной доминантой, заметной в радиусе нескольких десяткой километров.Финальным аккордом праздника станет, конечно, фейерверк.

Сейчас генеральные прогоны праздничных выступлений проходят в ансамблях «Казачье раздолье», «Золотое руно», «Эледьвейс», «Атиква», «Новруз», «Исток», «Ани», эстрадной студии «Виваче» и хореографической школе «You laВсех сюрпризов организаторы праздника пока не раскрывают, но ясно одно: программа обещает быть максимально интерактивной.