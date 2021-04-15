День руководителя прошел в Пятигорске

Семинар собрал руководителей предприятий и организаций, работающих во всех сферах жизни города — образовании, здравоохранении, культуре, коммунальном хозяйстве, общественной безопасности, санаторно-курортном комплексе, транспортной сфере, торговле. Провел совещание глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», диспансеризация населения, предстоящие выборы, праздничные мероприятия в мае — участники совещания обсудили целый ряд вопросов. Основная тема — проведение вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Как подчеркнула в своем выступлении заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова, полный контроль над эпидситуацией может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения. На базе городских поликлиник №№1, 2 и3 оснащены пункты проведения вакцинации. С начала прививочной кампании сюда доставлено 12620 доз вакцины.

— На сегодня вакцинировано 9464 человека, из них 6229 привиты обоими компонентами вакцины. 3235 человек ожидают второго этапа вакцинации по истечении трехнедельного периода в соответствии с графиком, — рассказала Виктория Карпова.

Доля вакцинированного населения Пятигорска составляет 6,5% от общего количества взрослого населения. Но этого пока недостаточно. Было отмечено, что проведение вакцинации необходимо для скорейшего достижения коллективного иммунитета. Следующая не менее важная для Пятигорска тема — реализация муниципальной программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Иван Андриянов, работа по приему предложений от населения, касающихся благоустройства, проводится ежегодно. По итогам три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, участвуют в рейтинговом голосовании. Проект, получивший наибольшее количество голосов, благоустраивается в первоочередном порядке. За период реализации программы были благоустроены Комсомольский, Нагорный (1-я очередь) и Емануелевский парки, парк «Цветник», включая прилегающую территорию к гроту Дианы на горе Горячей, а также сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы». Благодаря активному участию жителей Пятигорска в отборе общественных пространств, в 2021 году стала возможной реализация сразу двух масштабных проектов — благоустройство сквера им. Льва Толстого и Лазаревского сквера. В настоящее время ведется активная подготовка к рейтинговому голосованию по отбору проектов благоустройства 2022 года. В этом году оно пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой онлайн-платформе, созданной Минстроем РФ. Обсудили и подготовку к Единому дню голосования 19 сентября. Избирательная кампания в этом году будет многоуровневой: пятигорчанам предстоит выбрать, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе, в региональном парламенте, а также сформировать городскую Думу. О том, как важно проявлять активную гражданскую позицию, напомнил участникам семинара глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он подчеркнул, что участие в выборах определяет путь развития города, края и страны в целом. Относиться к этому нужно ответственно и делать упор на инициативных граждан, которые слышат людей и реагируют на их обращения.

— Нужно четко понимать, что с людьми, которых мы изберем, нам работать в течение длительного времени, — акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Ворошилов. — Поэтому важно принимать обдуманные решения и выбирать соответствующих кандидатов — людей, которые принимают активное участие в жизни города, хотят и дальше что-то делать, быть полезными.

В качестве примера градоначальник привел программу поддержки местных инициатив, которая в Пятигорске реализуется при участии депутатского корпуса и активном взаимодействии народных избранников со своими избирателями. Также Дмитрий Ворошилов напомнил о том, что с 24 по 30 мая состоится электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». Избиратели смогут принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.