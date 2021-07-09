День семьи, любви и верности в столице СКФО

В Пятигорске отметили День семьи, любви и верности. В День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в парке «Цветник» была организована праздничная концертная программа с говорящим названием «Гимн любви». В рамках мероприятия чествовали семейные пары, чья совместная долголетняя жизнь является примером подражания для других. Супружеские пары Пятигорска, у кого на первом месте благополучие и крепость отношений и которые, несмотря на трудности и разногласия, не променяли своего супруга на другого человека, были награждены медалями «За любовь и верность».