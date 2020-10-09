День воинской славы – битва за Кавказ

В Пятигорске у Вечного Огня состоялся памятный митинг, посвященный 77-й годовщине окончания битвы за Кавказ. Именно битва за Кавказ — является одной из самых кровопролитных и продолжительных сражений в истории Великой Отечественной войны, которое длилось 442 дня. 9 октября в России впервые отмечается новый День воинской славы – дата разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Авторами законодательной инициативы об установлении такой даты ранее выступили депутаты Думы Ставропольского края, разработавшие соответствующий законопроект.

В церемонии возложения цветов приняли участие глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько, председатель Совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Пятигорска Николай Лега.

— Битва за Кавказ – это особая страница, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности. Но весь многонациональный народ, проживающий в регионе, объединился и стоял насмерть за свободу родной страны. На Кавказе ковали победу также как и на Урале, в Ленинграде, в Москве. Потому что Кавказ – это сердце нашей России! – отметила председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.