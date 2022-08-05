День знаний – в режиме безопасности!

Антитеррористическую защищенность объектов образования обсудили на заседании АТК в Пятигорске

Обсуждался комплекс мер по обеспечению антитеррористической безопасности, принимаемых в ходе подготовки к проведению Дня знаний и Дня города Пятигорска, а также готовность сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом. На заседании антитеррористической комиссии города шла речь и о работе по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса на территории Пятигорска. Участники обсудили профилактическую работу по противодействию незаконному обороту оружия, реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, организацию мероприятий, посвященных Дню солидарности борьбы с терроризмом, а также дали оценку результатам работы по обследованию, категорированию и паспортизации объектов здравоохранения, частных медицинских организаций, объектов торговли, гостиниц, находящихся на территории города.