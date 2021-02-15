Деньги взял, а окна не поставил

С заявлением в городской отдел полиции обратился 32-летний житель Минераловодского городского округа. Мужчина рассказал, что в сентябре прошлого года в одном из офисов в Пятигорске встретился с гражданином, который занимался установкой металлопластиковых окон, и они договорились о проведении необходимых работ.

Заявитель оплатил услуги, но обязательства не были выполнены, а подрядчик перестал выходить на связь. Причиненный потерпевшему ущерб составил 287 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Гражданина доставили в отдел полиции, где он пояснил, что деньги уже успел потратить, а услуги оказывать все же планировал, но позже.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие.